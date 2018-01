Inter arranca empate com Lazio: 3 a 3 Depois de estar perdendo por 3 a 0, a Inter de Milão reagiu e conseguiu empatar o jogo neste sábado diante da Lazio, tirando as chances da equipe romana manter a liderança do Campeonato Italiano. A ponta da tabela agora é do Milan que derrotou a Roma por 1 a 0. O time do brasileiro Rivaldo assumiu o primeiro lugar da classificação com 29 pontos contra 28 da Lazio e 27 da Inter.