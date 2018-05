Inter atropela o Avaí e ganha primeira na Sul-Minas-Rio

Na segunda rodada da Copa Sul-Minas-Rio, o Inter venceu sem dificuldades o Avaí por 3 a 0, no Beira-Rio, na noite desta quarta-feira. Os três gols que levaram os donos da casa à vitória foram marcados por Aylan, Rodrigo Dourado e Eduardo Sasha. Agora, o time colorado terá pela frente um Gre-Nal no torneio.

Com poucos torcedores no Beira-Rio, Inter e Avaí começaram o jogo se estudando. A primeira chegada foi do time visitante, aos 8 minutos. Lucas Lovat aproveitou rebote e chutou para defesa de Alisson. A partir dos 15 minutos, só deu o time colorado.

Sasha, Marquinhos, Rodrigo Dourado e Aylan foram acumulando chances. Aos 31, William aproveitou sobra e chutou para defesa de Maurício. A pressão surtiu efeito aos 42 minutos. Gol de Aylan, que aproveitou falha do goleiro avaiano. Dois minutos depois e Rodrigo Dourado ampliou, após passe do garoto Aylan.

Na volta do intervalo, a equipe da casa voltou em cima. O apito mal havia soado quando Fernando Bob lançou Sasha, que dominou no peito e chutou bonito no canto para grande defesa de Maurício. O Avaí respondeu em seguida, com André Santos, que chegou de carrinho e quase fez na raça.

Com as mudanças dos técnicos, o jogo perdeu intensidade, mas ainda deu tempo para mais um do Inter. Aos 36 minutos, Alex roubou a bola e cruzou na área. A zaga falhou e Eduardo Sasha mandou para as redes.

Com a vitória, o Inter igualou o Grêmio em pontos, com seis, mas passou no saldo de gols no Grupo B. As duas equipes fazem Gre-Nal no domingo, dia 6 de março, na Arena do Grêmio. Já o Avaí encara fora de casa o Coritiba, dia 10, às 19h30. As duas equipes estão empatadas com um ponto. Inter e Avaí retomam a agenda dos respectivos estaduais no próximo final de semana.

FICHA TÉCNICA:

INTERNACIONAL 3 X 0 AVAÍ

INTERNACIONAL: Alisson; William, Paulão, Jackson, Artur; Fernando Bob, Rodrigo Dourado, Anderson (Alex), Marquinhos (Alisson Farias), Aylan (Andrigo); Eduardo Sasha. Técnico: Argel Fucks.

AVAÍ: Maurício Kozlinski; André Krobel, André Santos, Henrique, Lucas Lovat; Renato Júnior (Braga), Lucas de Sá, Caio César; William (Toshi), Romulo e Iury. Técnico: Raul Cabral.

GOLS: Aylan, aos 42, e Rodrigo Dourado, aos 44 minutos do primeiro tempo. Eduardo Sasha, aos 36 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS: Aylon, Jackson, Paulão, Alisson Farias (Internacional); André Krobel, Caio César, Iury, Lucas Lovat, Henrique, William (Avaí).

ÁRBITRO: Ronei Candido Alves (MG).

LOCAL: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).