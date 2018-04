Inter B vence outra e mantém 100% de aproveitamento no Campeonato Gaúcho

PASSO FUNDO - O Internacional segue sem sentir falta da sua equipe principal. Neste domingo, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho, o time B colorado, comandado por Clemer, conheceu sua terceira vitória seguida ao vencer o Passo Fundo por 2 a 1 no Estádio Vermelhão da Serra.

O jogo teve como curiosidade o encontro entre Claudio Winck, lateral-direito titular do Inter no Gauchão, e o seu tio, Luís Carlos Winck, treinador do Passo Fundo. E foi o mais jovem que se deu melhor, uma vez que viu seu time abrir o placar com Aylon, logo no primeiro minuto, sofrer o empate em gol de cabeça de Ramazotti e chegar à vitória com Murilo, aproveitando cruzamento rasteiro na área.

Com 100% de aproveitamento, o Internacional lidera do Grupo B do Gauchão com 9 pontos. Na quarta, vai pegar o São Paulo-RS, pela quarta rodada, mas o jogo, que marcaria a reabertura do Beira-Rio, foi transferido para Novo Hamburgo porque o estádio colorado ainda não tem alvará do Corpo de Bombeiros.