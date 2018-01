Inter bate Chievo e lidera Italiano A Inter de Milão assumiu a liderança isolada do Campeonato Italiano, com 9 pontos, ao vencer neste domingo o Chievo por 2 a 1, com dois gols de Christian Vieri, o último de pênalti. O atacante foi o destaque da partida. Na segunda colocação estão Milan, Juventus e Bologna, os três com 7 pontos.