Inter bate o Bahia na Fonte Nova O Internacional entrou de vez na disputa pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro ao vencer o Bahia por 3 a 1 na tarde deste sábado no estádio da Fonte Nova. Com a vitória, a equipe gaúcha chegou aos 47 pontos, enquanto Bahia, com 28 pontos, vai se aproximando da zona de rebaixamento. O Bahia começou até bem, com Lino cobrando falta perigosa, aos 2 minutos, e Danilo chutando próximo á trave, aos 4. No entanto, no primeiro ataque do Inter, Marcelo Souza cometeu pênalti em Jéferson Feijão, que Flávio converteu aos 6. Com a vantagem, o Inter passou a administrar o jogo enquanto a torcida do Bahia começou a vaiar seu time. Somente aos 29 a equipe baiana voltou a ameaçar o gol gaúcho, quando Nonato invadiu a área, tocou para Didi livre, que chutou longe da meta. No minuto seguinte, Nonato perdeu um gol incrível, na pequena área, colocand por cima um cruzamento de Guto, da direita. Aos 35, Luiz Alberto obrigou Clemer a praticar grande defesa. No entanto, aos 38, no seu segundo ataque, o Inter ampliou. Edu Silva cruzou da esquerda, Nilmar subiu mais que os dois zagueiros, cabeceou na trave e na volta da bola, o atacante completou livre: 2 a 0. No segundo tempo, sem ânimo o time do Bahia não conseguia penetrar na eficiente equipe do Inter, que esperava a chance de contra ataque. Isso ocorreu aos 17, quando o ala Edu Silva penetrou em diagonal, e com um chute de fora da área fez 3 a 0. Aos 24, Didi diminuiu para o Bahia, mas perseguido pelas vaias dos torcedores, o time não conseguiu se acertar em campo e reagir, somando mais uma derrota dentro de casa.