Inter bate Chievo fora de casa e mantém 100% no Campeonato Italiano

A Inter de Milão parece mesmo disposta a voltar aos bons momentos recentes de sua história, investiu pesado na última janela de transferência e tem sido recompensada por isso. Em quatro partidas do Campeonato Italiano até o momento, venceu todas, a última neste domingo, diante do Chievo por 1 a 0, mesmo fora de casa.

O resultado deixou o time de Roberto Mancini isolado na ponta da competição, sendo o único com 100% de aproveitamento e 12 pontos. Na quarta, a Inter tenta manter o momento diante do Verona, em casa. O Chievo, por sua vez, também faz bom início de campeonato e é o terceiro, com sete pontos. Na quarta, recebe o Torino.

A vitória milanesa neste sábado foi definida no primeiro tempo com o gol solitário de Icardi. Aos 41 minutos, o atacante argentino aproveitou sobra de bola dentro da área, teve calma para tirar do goleiro com um belo toque e bater para o gol, marcando seu primeiro gol na temporada.

No duelo, a Inter mostrou mais uma vez algumas de suas peças novas para a temporada, como Medel, Perisic e Jovetic. Os dois brasileiros contratados junto ao Galatasaray, o lateral Alex Telles e o volante Felipe Melo, também foram titulares e atuaram durante os 90 minutos.