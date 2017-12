Inter bate o Juventude e Grêmio lidera O Inter jogou bem novamente, neste sábado, em Porto Alegre, pela décima rodada da Copa Sul-Minas, e venceu o Juventude por 3 a 1. Com isso, alcançou a quinto colocado, com 16 pontos ganhos. O Juventude é o 13, com seis. Inter e Juventude fizeram um jogo típico de campeonato gaúcho, com faltas violentas e jogadas de categoria, principalmente por parte do Inter, que fez 1 a 0 logo no início da partida, com Diogo, aproveitando uma jogada iniciada por Fabiano. Superior em campo, o Inter não dava trégua ao Juventude. Aos 24 minutos, o artilheiro Fernando Baiano, depois de uma grande jogada do volante Alexandre, ampliou o placar para o Inter. O Juventude melhorou no segundo tempo e, aos 11 minutos, Émerson descontou, cobrando um pênalti sofrido por Michel. O Inter, que voltou com Daniel Carvalho no lugar do machucado Diogo, não repetiu a boa atuação do primeiro tempo. Mesmo assim, Fernando Baiano sofreu pênalti de Émerson e ampliou para 3 a 1, aos 33 minutos. Em Criciúma, o Grêmio venceu o Criciúma por 4 a 3 e é o novo líder da competição, agora com 21 pontos. Para manter essa posição, a equipe de Tite torce por uma derrota ou empate do Cruzeiro diante do Figueirense, neste domingo, em Florianópolis. Os gols foram de Rodrigo Mendes (dois), Claudiomiro e Zinho, de pênalti para o Grêmio, enquanto Juca, Luciano e Paulo César marcaram para o Criciúma.