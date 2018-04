Inter bate o lanterna ABC, vence a 5ª seguida e cola no líder da Série B

O Internacional não deu chances para o ABC e ampliou a sequência invicta na Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, no Frasqueirão, em Natal, o time gaúcho venceu por 3 a 0 e assegurou a quinta vitória seguida, em jogo válido pela 21.ª rodada.

O resultado encostou o Inter na liderança da Série B. A equipe de Guto Ferreira chegou aos 39 pontos, um a menos que o líder América-MG. O ABC, por outro lado, fecha a rodada na lanterna, com 16.

O clima começou quente antes da bola rolar. A Polícia Militar do Rio Grande do Norte retirou pelo menos cinco torcedores do Frasqueirão, porque eles estavam com camisas do Grêmio, rival histórico do Inter. Alguns deles preferiram acabaram vestindo o uniforme do ABC, enquanto outros deixaram as dependências do estádio.

Após o apito inicial, foi o ABC quem começou assustando e levou perigo em cabeceio de Tatá logo aos três minutos. Depois do susto, o Inter conseguiu controlar a partida, ocupando os espaços e fazendo a defesa do ABC trabalhar.

Desta forma, os jogadores do Inter aproveitaram uma falha da defesa adversária para abrir o placar aos 16 minutos. Depois de cobrança de escanteio, Anderson se enrolou com Cuesta e não conseguiu fazer o corte. Eduardo Sasha pegou a sobra e emendou de primeira, sem chances para Edson.

Sem forçar o jogo, o Inter seguiu dominando e ampliou aos 30 minutos. William Pottker apareceu centralizado, arrancou entre os marcadores e acabou derrubado. Os jogadores do ABC reclamaram que a falta teria sido fora da área, mas a arbitragem assinalou pênalti. Na cobrança, D'Alessandro deslocou o goleiro e marcou.

O ABC não conseguiu se encontrar em toda a primeira etapa. Os potiguares não finalizam contra a meta adversária e tiveram muita dificuldade para equilibrar o duelo no meio-campo.

A segunda etapa mal havia começado e o time gaúcho ampliou ainda mais a diferença. Logo aos cinco minutos, Pottker recebeu em velocidade e finalizou cruzado. Edson deu rebote no pé do próprio atacante, que tocou com estilo por cima do goleiro para marcar.

Os gaúchos seguiram em cima do adversário e tiveram outras boas chances de marcar com Sasha e Damião. Os atacantes, porém, erraram o alvo. O tempo foi passando e a partida caiu de nível. O ABC bem que tentou aproveitar a morosidade do adversário para surpreender em jogadas aéreas. Pedra e Cleiton tiveram oportunidades, mas pecaram no momento da finalização e não marcaram. O Inter ainda se manteve em cima do adversário, tentando ampliar, mas não conseguiu chegar ao quarto gol.

O Inter volta a campo contra o Paysandu, na próxima sexta-feira, às 21h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre. No sábado, o ABC visita o Vila Nova, no Serra Dourada, às 16h30.

FICHA TÉCNICA:

ABC 0 X 3 INTERNACIONAL

ABC - Edson; Jonathan Bocão, Márcio Passos, Cleiton e Eltinho; Anderson Pedra, Zotti, Vitor Júnior (Erivélton) e Fabinho; Nando (Dalberto) e Tatá. Técnico: Márcio Fernandes.

INTERNACIONAL - Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Klaus, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson e D'Alessandro (Nico López); William Pottker (Carlos), Leandro Damião e Eduardo Sasha (Camilo). Técnico: Guto Ferreira

GOLS - Eduardo Sasha, aos 16, e D'Alessandro, aos 30 minutos do primeiro tempo. William Pottker, aos cinco minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Felipe Gomes da Silva (PR).

CARTÕES AMARELOS - Jonathan Bocão, Zotti e Eltinho (ABC); D'Alessandro (Inter).

RENDA - R$ 84.826.

PÚBLICO - 3.131 pagantes (6.282 total).

LOCAL - Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).