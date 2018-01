Inter bate Paraná e assume liderança O Inter venceu o Paraná por 2 a 1 neste sábado à tarde, em Porto Alegre e é o novo líder do Campeonato Brasileiro com 26 pontos ganhos. O jogo, válido pela 14ª rodada da competição, teve sempre o domínio do Paraná, que ficou com 18 pontos em 12º lugar. Mesmo sem apresentar um futebol convincente, o Inter esteve sempre esteve à frente do placar. Aos 12 minutos, numa falta de Avalos sobre Diego fora da área que o árbitro Márcio Rezende de Freitas entendeu como pênalti, Flávio fez 1 a 0 para o Inter. O Paraná foi ao ataque e aos 16 minutos Clemer salvou o gol de empate com uma defesa em conclusão de Marquinhos. Aos 22, no entanto, não teve jeito: após cobrança de escanteio, o zagueiro Wilson tentou aliviar e marcou contra, empatando para o Paraná. Depois do empate, o Paraná continuou atacando, mas foi o Inter, em outra bola parada, quem fez mais um gol: aos 35 minutos Daniel Carvalho cobrou escanteio, Nilmar desviou de cabeça e André Cruz, também de cabeça, colocou o Inter novamente na frente. Consciente de que seu time não estava bem, o técnico Muricy Carvalho, aos 12 minutos do segundo tempo, colocou Cleiton Xavier em campo para tentar equilibrar as ações. Diego, que foi substituído, não reclamou. "O que importa é que estamos vencendo o jogo", disse, antes de entrar no vestiário. O Paraná, no entanto, continuava melhor, dominava o jogo, mas não conseguia chegar com perigo ao gol de Clemer. Com isso, mesmo levando um sufoco, o Inter garantiu a liderança da competição. Ficha Técnica Inter: Clemer; André Cruz, Wilson e Vinícius; Pedrinho, Claiton, Flávio, Daniel Carvalho (Jéferson Feijão) e Edu Silva; Diego (Cleiton Xavier) e Nilmar. Técnico: Muricy Ramalho Paraná: Flávio; Valentin, Avalos, Ageu e Fabinho; Goiano (Flávio Guilherme), Pierre, Marquinhos e Fernandinho (Everton); Caio e Maurílio. Técnico: Adílson Batista Gols: Flávio (pênalti), 12 min.; Wilson (contra), 22 min, André Cruz, 35 min 1ºt Árbitro: Márcio Rezende de Freitas (Fifa/SC) Cartão amarelo: Claiton, Vinícius (I); Marquinhos, Fabinho (P). Renda: R$ 96.900,00 Público: 10.172 pagantes Local: Beira-Rio (Porto Alegre) Classificação