Inter bate Rio Claro e é o primeiro classificado para a 4ª fase da Copa São Paulo

Em um jogo equilibrado, Milla marcou o primeiro gol dos gaúchos logo no início de jogo, aos nove minutos da etapa inicial, aproveitando escanteio cobrando pela direita. A bola sobrou na pequena área para ele completar. Ainda aos 45 minutos do primeiro tempo, o Rio Claro teve a chance de empatar, quando Fabrício cobrou pênalti, deslocou o goleiro, mas a bola explodiu na trave e saiu.

Com o campo encharcado, o time gaúcho preferiu ficar na defesa. Tanto que a vantagem só foi ampliada aos 37 minutos do segundo tempo com um gol de Charles, subindo de cabeça para completar novo escanteio, dessa vez do lado esquerdo.

As outras 12 vagas à quarta fase da Copa São Paulo serão decididas na quarta e quinta-feira, com seis partidas em cada um dos dias. Na sequência, restarão apenas 14 times com chances de título de um total de 112 que iniciaram a competição há dez dias.