Inter bate Santa Cruz e se classifica para terceira fase da Copa do Brasil

PORTO ALEGRE - O Internacional venceu o Santa Cruz por 2 a 0 nesta quarta-feira, em Caxias do Sul, e avançou para a terceira fase da Copa do Brasil. O primeiro jogo, no Recife, havia terminado empatado por 0 a 0. O adversário do time gaúcho será o ganhador do confronto entre Avaí e América-MG.

No primeiro tempo, o Santa Cruz foi atento no bloqueio aos avanços colorados e soube reter a bola na tentativa de conseguir um gol no contra-ataque ou levar a decisão para os pênaltis. O Inter sentiu a marcação e passou a tentar chutes de fora da área, sem sucesso.

Aos 40 minutos, o time gaúcho perdeu o lateral Fabrício, expulso por ter derrubado Flávio Caça-Rato com um carrinho, e viu suas dificuldades aumentarem. Mas os jogadores não demonstraram desânimo e saíram do campo falando em correr mais para suprir a ausência de um companheiro.

Depois de sofrer um susto no início do segundo tempo, quando Muriel teve dificuldades para defender um chute de Renatinho, o Inter foi para cima e, mesmo com apenas dez jogadores, abriu o placar. Aos 12 minutos, o volante Airton surgiu de surpresa no ataque, foi à linha de fundo e cruzou para D''Alessandro marcar, num chute de primeira que surpreendeu Tiago Cardoso.

Aos 26 minutos foi a vez de o Santa Cruz perder um jogador com a expulsão de Tiago Costa, por falta violenta em D''Alessandro. O Inter seguiu dominando o jogo. Nesse ritmo, ampliou aos 36 minutos, quando Caio acertou uma pancada da entrada da área que o goleiro do Santa Cruz, mesmo tocando na bola, não conseguiu defender.