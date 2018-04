Inter bate Santo André e ainda busca título do 1.º turno

O Internacional deu mais um passo para buscar o título simbólico do primeiro turno do Campeonato Brasileiro neste sábado. Mesmo fora de casa, no gramado ruim do Estádio Bruno José Daniel, a equipe gaúcha venceu o Santo André por 2 a 0, somando sua terceira vitória consecutiva na competição, a segunda após o retorno do Japão, onde conquistou a Copa Suruga.

Veja também:

Palmeiras empata a terceira seguida

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

O triunfo também quebrou o jejum do Inter fora de casa, sem vencer há três jogos longe de sua torcida. Além disso, fez o time de Porto Alegre chegar aos 33 pontos, assumindo a vice-liderança, mas ainda com dois jogos a menos que o líder Palmeiras, que soma 37. Já o Santo André deve iniciar o returno do Brasileirão na zona de rebaixamento, com apenas 18 pontos. A equipe vem de quatro derrotas consecutivas e oito jogos sem vitória.

O primeiro tempo foi ruim tecnicamente no ABC paulista, com os dois times reclamando bastante da camada de areia colocada no gramado, que passou recentemente por reformas. A melhor chance de gol saiu dos pés do improvisado meia Rômulo, que invadiu a área pelo lado esquerdo e mandou a bola no travessão de Lauro, logo aos seis minutos.

No segundo tempo, o Internacional fez valer a sua melhor qualidade técnica. Aos 13 minutos, Alecsandro se esticou na pequena área e mandou a bola na trave, depois que o zagueiro Marcel quase fez contra. O goleiro Neneca ainda corrigiu o erro, mas o rebote ficou nos pés de Alecsandro.

O gol saiu aos 23 minutos. Após tabela de Andrezinho e Giuliano, a bola acabou nos pés de Taison, que chutou de fora da área. A bola caiu no ângulo esquerdo de Neneca, que nada pode fazer para evitar o gol. Mas aos 33 minutos, porém, Taison cometeu falta por trás em cima de Sidney e acabou expulso.

Mesmo com um a menos, o Internacional continuou bem nos contragolpes. Num deles, Marcel derrubou Giuliano dentro da área: pênalti. Na cobrança, Alecsandro bateu forte e no ângulo direito de Neneca: 2 a 0, aos 42 minutos. Tudo estava definido.

Na quarta-feira, pela abertura do returno, o Santo André enfrenta o Botafogo no Engenhão, no Rio, a partir das 19h30. O Internacional vai receber o Corinthians, no Beira Rio, às 21h50.

SANTO ANDRÉ 0 X 2 INTERNACIONAL

Santo André - Neneca; Cris, Marcel e Gustavo Nery; Cicinho (Ricardinho), Fernando, Ricardo Conceição, Sidney (Ricardo Goulart) e Élvis (Pablo Escobar); Rômulo e Nunes. Técnico: Alexandre Gallo

Internacional - Lauro; Danilo Silva, Bolívar, Sorondo e Kléber; Sandro, Guiñazu, Giuliano (Glaydson) e Andrezinho (Marcelo Cordeiro); Taison e Alecsandro. Técnico: Tite

Gols - Taison, aos 23, e Alecsandro (de pênalti), aos 42 minutos do segundo tempo

Árbitro - Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Cartões amarelos - Cris, Marcel e Ricardo Conceição (Santo André); Kléber, Bolívar e Andrezinho (Internacional)

Cartão vermelho - Taison (Internacional)

Local - Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP)