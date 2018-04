Inter busca empate com Vitória por 2 a 2 na Arena Fonte Nova

SALVADOR - Após dois anos na Série B, o Vitória empatou com o Internacional por 2 a 2, neste sábado, na Arena Fonte Nova, em Salvador, na sua reestreia na elite do Campeonato Brasileiro, em um duelo de campeões estaduais. Com o resultado, o clube baiano perdeu em casa dois importantes pontos e a torcida deixou o estádio muito decepcionada pelo fato de o time ter feito 2 a 0 no placar.

O Vitória começou a partida embalado. Os dois gols, feitos pelo atacante argentino Maxi Bianchucchi (primo de Messi) e pelo zagueiro Gabriel Paulista, foram marcados com menos de 12 minutos de jogo, levando a torcida rubro-negra ao delírio. Porém, ainda no primeiro tempo, o atacante uruguaio Diego Forlán diminuiu para o Internacional, e na segunda etapa, Fred empatou o jogo.

O primeiro gol do Vitória saiu com apenas dois minutos de bola rolando. Escudero cruzou e Maxi Bianchucchi botou no fundo da rede. Oito minutos depois, Renato Cajá, em cobrança de escanteio pela direita, mandou a bola para Gabriel Paulista, que desviou do goleiro Agenor e fez o segundo.

Aos 29 minutos, o Internacional diminuiu. Fred arrancou da intermediária, partiu pelo meio e invadiu a grande área. Depois de tirar do goleiro, tocou atrás para Forlán chutar no canto direito do gol.

No segundo tempo, o clube gaúcho cresceu em campo, tentando quebrar o tabu de dez anos sem vencer a equipe baiana. O Vitória voltou após o intervalo meio desarticulado e acomodado, perdendo oportunidades de ampliar o placar. Aproveitando um lançamento longo de D´Alessandro, aos 18 minutos, Fred marcou na saída do goleiro Wilson, deixando tudo igual na Fonte Nova.

VITÓRIA 2 x 2 INTERNACIONAL

VITÓRIA - Wilson; Nino Paraíba, Victor Ramos, Gabriel Paulista e Mansur; Neto Coruja, Cáceres, Escudero e Renato Cajá (Vander); Maxi Bianchucchi (Marquinhos) e Dinei (Giancarlo). Técnico: Caio Júnior.

INTERNACIONAL - Agenor; Gabriel, Rodrigo Moledo, Juan e Kleber (Vitor Junior); Airton, Willians (Josimar), Fred e D''Alessandro; Diego Forlán e Rafael Moura (Cassiano). Técnico: Dunga.

GOLS - Maxi Biancucchi, aos 2, Gabriel Paulista, aos 11, e Diego Forlán, aos 29 minutos do primeiro tempo; Fred, aos 18 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Nino Paraíba e Renato Cajá (Vitória); D´Alessandro (Internacional).

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (Fifa/RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).