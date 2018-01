Inter busca liderança do Brasileiro Dirigentes e torcedores do Internacional acreditam que podem comemorar a liderança isolada do Campeonato Brasileiro se o time vencer o Bahia, neste sábado, no Beira-Rio. O clube terminaria a rodada com sete pontos, ao lado de alguns outros concorrentes que devem chegar à mesma situação neste fim de semana. Mas, nas contas dos colorados, há outros dois pontos a somar, da provável reversão do empate contra a Ponte Preta, na primeira rodada, em vitória do Internacional. Naquele jogo o time de Campinas usou o volante Roberto, que deveria cumprir suspensão por expulsão na última rodada do campeonato de 2002. O STJD da Confederação Brasileira de Futebol julga o caso na terça-feira. Para fazer sua parte, o técnico Muricy Ramalho vai recorrer a dois dos três alagoanos contratados pelo Internacional no ano passado para montar o meio-campo. Geninho ganha uma chance no time principal e vai substituir Sangaletti, que sente dores na panturrilha, como volante. E o meia Cleiton Xavier, que andava jogando na lateral, volta para sua função, onde confessa que se sente melhor. O outro jogador formado no CSA é Rubiano, que segue esperando sua vez de estrear no time principal.