Inter busca liderança e Atlético-MG quer seguir no G4

O Internacional abre, neste sábado, a 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro com dois objetivos bem definidos. Contra o Vitória, em Salvador, o time gaúcho quer se reabilitar da inesperada derrota para o Cruzeiro, em Porto Alegre, e tenta também assumir, mesmo que provisoriamente, a liderança da competição.

Veja também

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Com 43 pontos, o Internacional poderia ter terminado a rodada passada na primeira colocação. Foi ajudado pela derrota do Palmeiras, mas tropeçou em casa. Quem o beneficiou foi justamente o adversário deste sábado. O Vitória, em seus segundo jogo consecutivo no Barradão, quer aprontar mais uma vez contra os líderes.

Mais duas partidas serão realizadas neste sábado. No Recife, um duelo de opostos dá o tom para Náutico x Atlético Mineiro. A equipe de Pernambuco está na 16.ª colocação, com 25 pontos, apenas um na frente do Santo André, o primeiro clube dentro da zona de rebaixamento à Série B.

Do lado mineiro, animado com a volta da boa fase após duas vitórias consecutivas, o objetivo de todos é a permanência no G-4 - grupo dos que hoje estariam classificados à Copa Libertadores da América de 2010 - e, com sorte, conseguir se aproximar dos primeiros colocados.

Em Curitiba, a preocupação com o risco de queda domina o ambiente para o confronto entre Atlético Paranaense e Sport. A equipe da casa quer os três pontos para ficar bem mais longe da zona de perigo. Dentro dela - na 19.ª e penúltima colocação -, os pernambucanos não pensam em outra coisa a não ser na vitória para seguirem com chances de evitar o rebaixamento.