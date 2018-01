Inter busca o tetra em Campo Bom O Internacional precisa apenas de um empate contra o 15 de Novembro, neste domingo, para conquistar o tetracampeonato gaúcho. A vantagem foi conquistada com a vitória por 2 a 0, no domingo passado, no primeiro jogo da decisão, em Porto Alegre. Curiosamente, o time terá apoio de apenas 380 torcedores, cota destinada aos colorados no pequeno Estádio Sady Schmidt, que tem 2,8 mil lugares. O 15 levou a segunda partida para Campo Bom por ter feito melhor campanha nas duas primeiras fases do campeonato. Também terá a vantagem de empatar a prorrogação caso consiga vencer, por qualquer placar, no tempo normal. No Internacional, o goleiro Clemer, afastado há quase um mês por uma lesão muscular, ainda não está em condições de voltar. André continua na posição. O técnico Muricy Ramalho já definiu o time. Admite apenas uma alteração, a substituição do zagueiro Índio por Wilson se o titular não se recuperar do tratamento para dores no joelho. Já no 15 de Novembro, o técnico Leandro Machado faz mistério. Ele não gostou da atuação displicente do time no domingo passado e vai fazer algumas alterações. Pelos treinos da semana, deu a entender que pode escalar o lateral-esquerdo Émerson Ávila no lugar de Cristiano, o meia Júlio Rodriguez no lugar de Gerson Lente e o atacante Jacques no lugar de Flávio.