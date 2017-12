Inter busca reabilitação no Pacaembu A derrota de 1 a 0 para o Fluminense, quinta-feira, no Beira-Rio, não abalou Muricy Carvalho. Mesmo reconhecendo a má exibição do Inter, o técnico definiu praticamente a mesma equipe para enfrentar o Corinthians domingo à tarde, no Pacaembu. Sabe, porém, que isto o obriga a tentar a vitória, já que não esperava perder para o penúltimo colocado da competição: ´Jogamos mal porque o adversário nos levou a isso. Foi eficiente na marcação e praticamente não permitiu conclusões a gol". Por acreditar que a derrota foi ocasional e que os mesmos erros não serão repetidos em duas partidas seguidas, o time terá praticamente a mesma formação do último jogo. Como Clemer continua lesionado, Luiz Muller será o goleiro. Na defesa Vinícius volta à zaga no lugar de André Cruz, enquanto Cleiton Xavier retorna ao meio-campo após a disputa dos Jogos Pan-Americanos. Na lateral, Thiago Mattos ocupa a posição do suspenso Gavilán: "Vamos utilizar a reposição natural em cada posição. Não dá para inventar", afirmou. No ataque, enquanto não tem as voltas dos lesionados Diego e Daniel Carvalho, Muricy mantém Jefferson Feijão ao lado de Nilmar: "Acontece que o Feijão é importante taticamente e ajuda na marcação. Por isso ele fica no time".