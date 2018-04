Inter busca recuperação na Sul-Minas Recuperação é a palavra de ordem do Inter contra o América Mineiro, amanhã à noite, em Porto Alegre, pela terceira rodada da Copa Sul-Minas. O time gaúcho, que vem de uma derrota de 3 a 1 contra o Coritiba, domingo passado, no Paraná, quer voltar a ter a confiança da torcida, que apoiou muito a equipe na estréia da competição, goleada de 5 a 1 contra o Malutrom. Sem Alexandre, expulso no jogo anterior, o técnico Ivo Wortmann deve escalar Leandro Guerreiro em seu lugar, na primeira função do meio-campo. No ataque, Fábio Pinto entra no lugar do lesionado Daniel Carvalho. O goleiro Hiran recebeu passe livre e o seu substituto poderá ser o colombiano Farid Mondragon, atualmente jogando no Galatasaray, da Turquia. Já o América repete a mesma equipe que venceu o Joinville por 3 a 2, domingo passado.