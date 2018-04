Inter busca recuperação para seguir sonhando com vaga na Libertadores

PORTO ALEGRE - Depois de duas derrotas seguidas, para Fluminense e Cruzeiro, o Inter ficou mais distante da briga pela vaga na Libertadores. Por isso, uma vitória nesta quarta-feira, quando recebe o Bahia, a partir das 20h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre, é fundamental para o time gaúcho continuar sonhando com a classificação para a competição continental.

O Inter entra na 35.ª rodada do Brasileirão em 10.º lugar, com 51 pontos, quatro atrás do Botafogo, o primeiro dentro da zona de classificação para a Libertadores. Apesar da situação difícil, o técnico Dorival Júnior já avisou que o clube gaúcho vai brigar até o fim pela vaga na competição continental.

Para o jogo com o Bahia, Dorival Júnior conta com o retorno do lateral-esquerdo Kleber e do atacante Leandro Damião, que cumpriram suspensão na rodada passada. O zagueiro Juan também está liberado para voltar, mas deve ficar como opção no banco de reservas - Rodrigo Moledo e Bolívar serão os titulares da zaga.

Precisando da vitória, Dorival Júnior deve reforçar o setor ofensivo, colocando Gilberto para fazer dupla de ataque com Leandro Damião. Se ele realmente confirmar a mudança no sistema tático, o meia Andrezinho perde a vaga na equipe titular do Inter.