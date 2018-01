Inter busca reforço no Guarani O presidente do Guarani, José Luiz Lourenceti, confirmou agora à tarde, em Florianópolis, que deve acertar na terça-feira o empréstimo do volante Luís Fernando Martinez para o Internacional-RS. O jogador ficará em Porto Alegre até dezembro, por R$ 900 mil, e com passe estipulado em R$ 4 milhões. Em compensação, o dirigente do clube de Campinas promete anunciar nos próximos dias, pelo menos mais dois reforços: um volante e um meia. "Está tudo bem encaminhado. Vamos acertar com o Inter e depois ver como fazemos com os reforços", afirmou o presidente, que esteve em Florianópolis para ver o empate do Guarani com o Avaí, em 1 a 1, neste domingo. Martinez é um dos destaques do elenco do Guarani. Tem 21 anos, atua como segundo volante e no Campeonato Paulista jogou improvisado, várias vezes, como ala esquerdo. Outro jogador que deve deixar o clube de Campinas é o zagueiro Edu Dracena, que pode ser vendido ao Corinthians por US$ 3 milhões. A negociação, porém, não é confirmada pelo presidente. Até agora, o Guarani contratou o lateral-esquerdo Jadílson, ex-Botafogo-SP, o volante Henrique, do União Barbarense, o atacante Bocão, do Flamengo de Guarulhos, o zagueiro Sangaletti, do Náutico, e o atacante Cléber, da Portuguesa. Estes dois últimos só devem se apresentar ao clube na próxima semana. O técnico Hélio dos Anjos pediu a suspensão do meia Renato por uma semana. O jogador vinha reclamando, há vários dias, pela falta de pagamento. O presidente do clube garantiu que, na semana passada, quitou dois meses atrasados. O dirigente afirmou ainda que espera, nesta semana, pagar o mês atual, que normalmente vence dia 10. "Infelizmente, não recebemos os créditos que tínhamos, inclusive com relação às transmissões da televisão", lamentou. O Guarani estréia do Campeonato Brasileiro dia 1º de agosto contra o Palmeiras, em Campinas. O time ainda tenta superar o trauma causado pelo rebaixamento no Campeonato Paulista. O descenso, porém, não será efetivado por conta do novo calendário quadrienal que garantiu ao clube uma vaga no Torneio Rio-São Paulo de 2002.