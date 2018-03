Inter busca terceira vitória seguida O Internacional busca sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro contra o Atlético-PR, neste domingo, em Curitiba. O time gaúcho conta com a volta do zagueiro Edinho e do atacante Fernandão, que estavam afastados por contusão, mas perdeu o meia Ricardinho, suspenso por ter sido expulso no jogo contra o Figueirense. O técnico Muricy Ramalho não antecipou a escalação e nem o esquema do time. No sistema 3-5-2, Jorge Wagner seria o ala-esquerdo e Fernandão jogaria no meio-de-campo como um ponta-de-lança. Se a opção for pelo 4-4-2, entra o lateral-esquerdo Ceará, Jorge Wagner passa para a função de meia-armador e Fernandão faz dupla com Rafael Sobis no ataque. "As duas formações me agradaram", disse Muricy, depois do treino de sexta-feira, dando a entender que manterá o despiste até o início do jogo. Depois de vacilar nas duas primeiras rodadas, quando perdeu para Botafogo e Cruzeiro, o Internacional ganhou do Flamengo e do Figueirense e voltou a sonhar com a liderança do campeonato. Se vencer neste domingo, chegará aos nove pontos e entrará na briga pelas primeiras posições.