Inter busca vingança contra Juventus A Internazionale ainda não digeriu o título que deixou escapar ? com Ronaldo em campo ? para a Juventus na última rodada da temporada de 2001-02 do Campeonato Italiano. O scudetto perdido em cima da hora, na goleada para a Lazio, provocou choro e decepção. Além disso, acirrou a rivalidade milaneses e turinenses. As duas equipes se enfrentam neste sábado, na abertura da sexta rodada do Campeonato Italiano, em clássico com sabor de vingança. A Inter está em primeiro lugar, com pontuação total e quatro vitórias consecutivas. A Juventus é a terceira colocada, com 8 pontos (ganhou duas partidas e empatou outras tantas). O duelo foi precedido por troca de ironias de ambas as partes. O argentino Héctor Cúper afirma que seu time tem tudo para mostrar que merecia o título, mas Marcello Lippi retruca, com o argumento de que, afinal, quem fez a festa foi a equipe que dirige. ?Somos os campeões, é bom que se lembrem?, afirma o técnico da Juventus. A Inter aposta em Hernan Crespo, que com seus gols fez a torcida esquecer o brasileiro ?ingrato?, enquanto o ponto de referência da Juventus é Del Piero. A outra partida deste sábado terá o Empoli (7 pontos) contra a Roma, com 6 e tentando reação.