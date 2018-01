Inter cai para o Caxias fora de casa e perde a primeira no Gaúcho

O Internacional conheceu nesta quarta-feira sua primeira derrota neste Campeonato Gaúcho. Depois de passar por Veranópolis e Novo Hamburgo, inclusive sem levar gols, o time colorado foi ao Estádio Centenário, abusou das chances perdidas e caiu diante do Caxias por 2 a 1, pela terceira rodada da competição.

+ TEMPO REAL - Caxias 2 x 1 Internacional

O resultado manteve o Inter com seis pontos, ainda na terceira colocação da tabela. No sábado, a equipe recebe no Beira-Rio o Avenida, que bateu o Grêmio nesta quarta. Já o Caxias segue com 100% de aproveitamento e lidera o Estadual ao lado do Brasil de Pelotas. Também no sábado, visita o São Paulo, em Rio Grande.

O jogo começou em ritmo movimentado e o Caxias foi o primeiro a tentar, em chute de fora de Nicolas que saiu por cima. A resposta do Inter veio aos 16 minutos, em grande jogada de Pottker. O atacante passou pela marcação e enfiou para Leandro Damião, que não pegou em cheio e facilitou para Gledson.

O Inter cresceu no duelo e passou a assustar mais. Aos 18, Cláudio Winck jogou por cima. Aos 21, Pottker fez outra grande jogada e tocou para Damião, que não alcançou. Somente quatro minutos depois, a história se repetiu: Pottker cruzou e Damião não chegou na bola a tempo.

Quando o Inter parecia dono da partida, o Caxias surpreendeu na jogada aérea. Aos 35 minutos, Julinho cruzou para a área, Laércio desviou de leve e a bola tocou em Gabriel Dias antes de ir para o gol do time colorado.

O Inter não sentiu o baque e buscou o empate somente cinco minutos depois. Desta vez, a dupla mudou de função e foi Damião quem deu ótima assistência, de cabeça, para Pottker, que chegou fuzilando para a rede.

Destaque do primeiro tempo, Pottker voltou com tudo para o segundo, mas passou a acumular chances desperdiçadas. Logo aos cinco minutos, D'Alessandro puxou contra-ataque e abriu com o atacante, que bateu em cima de Gledson.

Aos 12 minutos, Rodrigo Dourado teve a chance pelo alto, mas cabeceou para fora. O Inter seguiu em cima e desperdiçou outro grande momento aos 26 minutos, novamente com Pottker. Após lançamento de Cuesta para a área, o atacante ficou com a sobra quase na pequena área e errou o alvo.

Depois de tantas chances perdidas, Pottker deu lugar a Nico López. O uruguaio inflamou o jogo caindo pelas pontas, mas o Inter pouco criou. Para piorar, aos 39, o Caxias definiu o triunfo. Daniel Cruz recebeu na área e bateu cruzado para o meio da área, onde Alex Willian apareceu para concluir.