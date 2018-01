Inter cancela excursão na Inglaterra Os recentes atentados terroristas em Londres começam a afetar o mundo do futebol. Por causa do clima de insegurança, a Inter de Milão cancelou neste sábado a excursão que faria pela Inglaterra entre os dias 25 e 31 de julho. ?O clube decidiu cancelar a excursão do time na Inglaterra para não aumentar o trabalho dos já ocupados serviços de segurança?, diz o comunicado oficial da Inter de Milão. ?O futebol dá um passo atrás por causa dos sérios acontecimentos que tocam a sensibilidade de todos.? A Inter ficaria concentrada em Watford, a 40 quilômetros de Londres, e tinha 4 amistosos programados para a próxima semana, contra as equipes Leicester, Crystal Palace, Norwich e Portsmouth. Mas agora, irá continuar sua pré-temporada na cidade de Brunico, na Itália mesmo. A decisão da Inter foi duramente criticada pelo prefeito de Londres, Ken Livingstone. ?Acho que é uma bobagem muito grande, porque é jogar o jogo dos terroristas?, afirmou o político inglês. ?Os terroristas, tenho certeza, irão celebrar essa atitude (do clube italiano).?