Inter celebra título italiano com vitória sobre Empoli A já campeã Inter de Milão derrotou, neste domingo, em casa, o Empoli por 3 a 1 em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Italiano em que o grande destaque foi o uruguaio Álvaro Recoba, que marcou um gol olímpico. Com a vitória, a Inter soma agora 87 pontos e abre 18 de vantagem sobre a vice-líder Roma, que ficou no empate por 2 a 2 com o Lazio. O Empoli permanece com 50 e cai para a sétima colocação, se complicando ainda mais na luta por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. O jogo serviu apenas para a equipe de Milão comemorar com a sua torcida a conquista antecipada do Campeonato Italiano. O primeiro gol saiu aos 27 minutos do primeiro tempo, quando o argentino Julio Cruz marcou após receber passe de calcanhar de Cambiasso. Aos 12 do segundo tempo, o Empoli empatou com Saudato em chute colocado. No entanto, dois minutos depois Recoba colocou a Inter na frente novamente. O uruguaio fez uma ótima cobrança de escanteio e fez um belo gol olímpico. Aos 15 da etapa final, o meia sérvio Dejan Stankovic fechou a conta para o atual campeão do Campeonato Italiano.