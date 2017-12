Inter chega sob ?Lei de Silêncio? A equipe do Internacional desembarcou na manhã deste sábado em São Paulo, onde na tarde de amanhã enfrenta o Corinthians, no jogo que é considerado a decisão do Campeonato Brasileiro de 2005. Os jogadores chegaram a São Paulo mas não conversaram com os jornalistas por determinação da diretoria do Colorado. Os dirigentes querem evitar que uma declaração equivocada possa dar munição ao adversário. O técnico Muricy Ramalho está otimista. mas também está preocupado. Ninguém esconde no Beira-Rio que o time chegou ao limite de seu desgaste e que já vem jogando na base da superação há pelo menos três jogos. Todos reconhecem, no entanto, que o Corinthians pode estar vivendo situação semelhante. A diferença, acreditam os colorados, é a seqüência de fatos da semana que transferiu para o time do Sul um clima de maior confiança, enquanto a pressão se voltou para o Parque São Jorge. "Nós nos classificamos para a Libertadores, como queríamos, e eles perderam para o São Caetano num momento em que não podiam perder", compara o técnico colorado, Muricy Ramalho. "Como eles investiram muito, têm obrigação de ganhar", afirma, sem, no entanto, atribuir favoritismo ao adversário. "Num clássico a camisa pesa muito e qualquer um pode vencer". O preparador físico do Internacional, Paulo Paixão, admite que a seqüência de 11 jogos em 32 dias, de 16 de outubro a 16 de novembro, no final da temporada, prejudicou o time. "Se fizermos uma ressonância magnética vamos constatar que todos os jogadores têm microlesões provocadas pelo esforço máximo", acredita. Nas últimas partidas, Muricy teve de retirar jogadores de campo prematuramente. Tinga saiu no intervalo contra o Santos. Jorge Wagner foi substituído aos 43 minutos do primeiro tempo contra o Brasiliense. O Inter deve inicia a partida com Clemer; Élder Granja, Ediglê, Edinho e Alex; Gavilán, Perdigão, Tinga e Ricardinho; Fernandão e Rafael Sobis.