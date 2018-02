Inter começa a apostar em Diogo A maior expectativa gerada pela última rodada do quadrangular inicial do campeonato gaúcho é a possibilidade, admitida pelo técnico Muricy Ramalho, do jovem meia Diogo aparecer no time principal do Internacional para enfrentar o Juventude, mesmo que seja só no segundo tempo. O jogador é uma das maiores promessas surgidas no Beira-Rio nos últimos anos, assim como seu irmão gêmeo Diego, que arrasou a defesa do Grêmio no domingo passado e virou ídolo da torcida. Como os jogos deste sábado não definem mais nada e a fase final do Gauchão será disputada em julho, os técnicos vão fazer experiências, observar jogadores e preparar os times para o campeonato nacional. Além de Diogo, Muricy vai dar uma chance ao volante Flávio, ex-Palmeiras, no lugar de Claiton, e ao atacante Nilmar, no lugar de André. O Juventude não terá o lateral-direito Mineiro, o volante Evandro e o lateral-esquerdo Wederson, todos suspensos. Camazzola está confirmado pelo técnico Cristóvão Borges para a lateral-direita e Caibi deve entrar na lateral-esquerda. Wellington e Rodrigo Pontes disputam a vaga no meio-campo. O Internacional, com dez pontos, e o Juventude, com nove, estão classificados para as semifinais e se enfrentam às 16 horas. O clube de Caxias aceitou jogar no Beira-Rio, quando, apesar de ter perdido o mando de campo, poderia jogar em outro estádio da Serra gaúcha.