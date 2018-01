Inter ?comemora? saída de Ronaldo O presidente da Inter de Milão, Massimo Moratti, reagiu com ironia ao comentar a transferência de Ronaldo para o Real Madrid. No momento em que o jogador era apresentado oficialmente no clube espanhol numa transação que movimentou perto de 45 milhões de dólares, o dirigente italiano tentava se recompor da perda. ?Sem Ronaldo somos mais fortes e mais ricos?, disse ele. Segundo Moratti, Ronaldo criou uma situação que se tornou insustentável e que por conta disso a transferência acabou sendo inevitável. ?Não dava mais. Algo importante havia se rompido, e não apenas entre ele e os torcedores, mas entre ele e o técnico (Héctor Cúper) e os companheiros de equipe?, explicou o presidente. Para o dirigente, Ronaldo criou um ambiente muito ruim ao declarar publicamente que gostaria de sair. Desta forma, continuou o dirigente, o atacante brasileiro se indispôs com os torcedores e até mesmo com alguns jogadores. Moratti disse ainda que só aceitou a transferência porque o Real pagou o que a Inter havia exigido. ?Não fosse assim, ele continuaria?, afirmou.