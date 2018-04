Inter confirma D'Alessandro e perde Forlán para domingo

O uruguaio se machucou durante o treino deste sábado e foi vetado pelo departamento médico. Ele vai fazer fisioterapia e exames para ser reavaliado nos próximos dias. Mas já está fora da partida deste fim de semana, quando o Inter contará finalmente com seu time principal no Estadual.

A boa notícia para o treinador é a liberação de D''Alessandro para a partida. Ele se recuperava de dores na coxa esquerda, mas treinou normalmente neste sábado e está à disposição de Dunga, assim como o meia João Paulo, que também era dúvida.

O reforço dos dois jogadores compensa em parte os vários desfalques do Inter para o jogo em Caxias do Sul. Dunga não poderá contar com Juan, Ygor, Kleber, Rafael Moura e Jackson. O treinador não confirmou a escalação e fez mistério durante o treino, realizado com os portões fechados.

A atividade marcou o fim dos 19 dias de treino da pré-temporada do Inter. A delegação dividiu o mês de janeiro entre Gramado e Bento Gonçalves. Enquanto o time principal treinava no interior, os reservas defendiam a equipe nas duas primeiras rodadas do Gauchão.

Neste domingo, porém, será a vez dos titulares entrarem em campo. "Acho que a pré-temporada foi boa. Todo mundo se empenhou e todo mundo dará o máximo para chegar no domingo e conseguir uma vitória. Se eu for jogar, vou fazer o meu máximo para fazer um bom jogo, ajudar os meus companheiros e conseguir essa vitória para a torcida", projetou o ansioso volante Willians, às vésperas da estreia oficial do Dunga no clube.