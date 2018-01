Inter confirma interesse por Beckham O presidente da Inter de Milão, Massimo Moratti, admitiu nesta terça-feira que o clube tem interesse na contratação do meia-atacante David Beckham. ?Nós gostaríamos de saber o que o Manchester pensa da possibilidade de negociar Beckham. Seria absolutamente fantástico tê-lo na equipe?, disse o dirigente. Segundo o diário inglês ?The Guardian?, Moratti também estaria interessado no atacante Ryan Giggs e no brasileiro Ronaldinho Gaúcho, do Paris Saint-Germain.