Inter confirma lesão de Miranda, que perde clássico com Milan

Os amistosos da seleção brasileira contra a Costa Rica e os Estados Unidos deixaram sequelas nos jogadores, e Miranda se tornou o terceiro apenas nesta quinta-feira a ter uma lesão confirmada. O zagueiro da Inter de Milão foi diagnosticado com uma distensão no ligamento colateral do joelho direito.

O anúncio foi feito pelo clube, que confirmou a ausência do brasileiro para o clássico diante do Milan, domingo, pelo Campeonato Italiano. A Inter não deu a dimensão da gravidade da lesão e informou apenas que Miranda será novamente avaliado na próxima semana.

Titular absoluto de Dunga, Miranda atuou nos dois amistosos do Brasil, mas precisou ser substituído ainda no primeiro tempo do duelo contra os Estados Unidos, quando começou a sentir dores no joelho. Ainda não se sabe se o zagueiro preocupa para a convocação da semana que vem, que definirá a seleção brasileira que pega o Chile e a Venezuela em outubro, no início das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além de Miranda, o lateral-direito Danilo e o meia Kaká voltaram da seleção com problemas físicos. Danilo sentiu uma fascite plantar no pé direito e desfalca o Real Madrid por cerca de um mês, enquanto Kaká sofreu uma pequena lesão muscular e virou problema para o Orlando City.