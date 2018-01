Inter conquista três pontos em Salvador Depois de vencer o Palmeiras de sete, pela Copa do Brasil, o Vitória esqueceu o caminho do gol e neste sábado perdeu por 3 a 0 para o Internacional, em casa, na abertura da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A torcida do Vitória respondeu com vaias o péssimo futebol do carrasco do Palmeiras na maior parte do jogo. Logo aos 2 minutos, o goleiro Paulo Musse, adiantado, aceitou um chute de longe do meia Flávio, que abriu o placar para o Internacional. Nem parecia um adversário desfalcado de quatro titulares, entre eles o atacante André, conhecido da maioria dos jogadores do Vitória, por ter atuado no bicampeão baiano ano passado. Diego, em cabeçada perigosa, fez Musse trabalhar certo para tocar a escanteio. A lentidão de Zé Roberto e Dudu Cearense impediam a bola de chegar a Nadson. Para aumentar a dificuldade, Fernando fez faltas seguidas no atacante do Vitória. O Inter ainda colocou uma bola na trave antes de o primeiro tempo acabar, sob as vaias da torcida baiana para os jogadores de seu time. No intervalo, o técnico Joel Santana abriu o time do Vitória, colocando o atacante Samir em lugar do meia Dionísio. Mas foi o Inter que teve a primeira boa chance de gol do segundo tempo: Dudu Cearense salvou em um rápido contra-ataque. Em um chute perigoso de longa distância, Nadson forçou Clemer a uma boa defesa. Zé Roberto e Allann Delon também criaram duas boas oportunidades. Joel Santana arriscou tudo que podia ao trocar o zagueiro Marcelo Heleno pelo atacante Alecsandro. O Inter agradeceu com a marcação do segundo gol, Nilmar, aos 34 minutos. O mesmo jogador fez o terceiro do Inter, aos 37 minutos, quando o jogo foi interrompido por falta de iluminação no Estádio Manoel Barradas. O blecaute coincidiu com o futebol apagado do time baiano. Depois de 20 minutos de paralisação, o jogo foi reiniciado. Tempo suficiente para a torcida ampliar as vaias ao meia Allann Delon, principal acusado pelo fracasso do Vitória. Ficha Técnica: Vitória: Paulo Musse; Marcelo Heleno (Alecsandro), Adaílton e Aderaldo; Ramalho, Dudu Cearense (Maurício), Dionísio (Samir), Allann Delon e Almir; Nadson e Zé Roberto. Técnico: Joel Santana. Internacional: Clemer; Gávillan, Wilson, Fernando Cardozo e Edu Silva (Ismael); Claiton, Flávio, Clayton e Daniel Carvalho (Geninho); Jefferson Feijão e Diego (Nilmar). Técnico: Muricy Ramalho. Gols: Flávio aos 2 do primeiro tempo. Nilmar aos 34 e 37 do segundo tempo. Árbitro: Paulo César de Oliveira (Fifa-SP). Cartão amarelo: Fernando Cardozo, Dionísio, Marcelo Heleno e Flávio. Renda: R$ 141.945,00. Público: 14.263 pagantes. Local: Estádio Manoel Barradas.