Inter consegue parar o Barcelona Enfim alguém conseguir parar o Barcelona na Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira, no Estádio Giuzeppe Meazza, em Milão, a equipe espanhola teve interrompida sua série de 11 vitórias consecutivas na competição européia, ao ficar no empate com a Internazionale, por 0 a 0. De quebra, ainda desperdiçou a oportunidade de se classificar, com antecedência, às quartas-de-final. Manchester United e Milan garantiram a vaga na terça-feira. Após ser massacrada pelo rival na semana passada ? derrota por 3 a 0 no Camp Nou ?, a Internazionale adotou postura diferente nesta quarta, diante do Barcelona. Atuou na defensiva e conseguiu brecar o ataque inimigo. Com o empate, os espanhóis mantiveram a liderança do Grupo A, chegando aos 10 pontos, três à frente da Internazionale que vê a posição ameaçada pelo Newcastle, com seis pontos. O time inglês superou, e eliminou, o Bayer Leverkusen, por 3 a 1, graças ao artilheiro Alan Shearer, autor dos três gols. Babic fez o de honra para os alemães que, sem nenhum ponto ganho, apenas cumprem tabela nas duas próximas rodadas. Acirrado tornou-se o Grupo B após a rodada desta quinta-feira. Com o empate sem gols entre Ajax e Arsenal, na Holanda, e o triunfo da Roma por 3 a 0 sobre o Valencia, na Espanha, todas as equipes têm condições de classificação. A Roma voltou a respirar na competição graças a noite inspirada do meia Totti, autor de dois gols. O brasileiro Emerson também deixou sua marca. Arsenal e Ajax dividem o primeiro lugar da chave, com seis pontos, seguidos pelo Valencia, com cinco, e a Roma, com três.