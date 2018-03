Inter conta com torcida para vencer no PR O Internacional conta com todos os titulares do momento e com o apoio da numerosa colônia gaúcha no sudoeste paranaense para vencer o Prudentópolis nesta quarta-feira, em Cascavel, pela Copa do Brasil. Sabendo que o adversário passa por mau momento no Campeonato Paranaense, o time gaúcho quer ganhar por dois gols de diferença para evitar o jogo da volta, em Porto Alegre. O técnico Lori Sandri poderia aproveitar os zagueiros Wilson e Vinícius, que voltaram aos treinos depois de um período de afastamento para tratamento de contusões, mas diz que não há motivos para mudar, porque o time vem bem. Os ex-titulares terão de esperar uma nova chance. O ponto forte do Internacional tem sido o quarteto do meio-campo, com Marabá, Wellington, Cleiton Xavier e Élder Granja, que jogam em sistema de revezamento e confundem a marcação adversária nas jogadas de ataque.