Inter contrata Abel para vaga de Muricy O Internacional contratou o técnico Abel Braga para comandar o time em 2006, no lugar de Muricy Ramalho. O acordo foi fechado no final da noite de segunda-feira, no Rio de Janeiro, ao final de uma reunião do presidente do clube, Fernando Carvalho, com o treinador. Abel Braga deve viajar a Porto Alegre nesta terça-feira para iniciar o planejamento da próxima temporada. O técnico já passou duas vezes pelo Internacional, em 1988 e 1989 e em 1994 e 1995. Chegou perto de dois títulos, mas não ganhou nenhum. Foi vice-campeão brasileiro em 1988 e semifinalista da Libertadores da América em 1989.