Inter contrata o ex-gremista Tinga O Internacional contratou o volante Tinga para suprir uma de suas principais carências, a passagem da bola da defesa para o ataque. Formado no Grêmio, o jogador tem passagens pela seleção brasileira e estava no Sporting, de Portugal. O clube gaúcho pagará 300 mil euros e cederá os direitos federativos do volante Marcelo Labarthe e 30% dos direitos do meia Cleiton Xavier. Tinga é o quarto reforço para a próxima temporada. Ele será apresentado nesta quinta-feira, junto com o centroavante Souza, que estava no Marítimo, também em Portugal. Antes deles, chegaram ao clube o lateral Pedro, ex-Figueirense, na semana passada, e o volante Índio, ex-Juventude, nesta quarta-feira. Ao mesmo tempo, o Internacional está dispensando os volantes Marabá e Fernando Miguel e o atacante Danilo, que voltará ao Bahia.