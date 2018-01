Inter contrata Toldo e Conceição Disposta a recuperar-se do fiasco da última temporada, quando obteve apenas a sexta colocação no Campeonato Italiano, a Internazionale anunciou nesta quarta-feira dois reforços para a temporada 2001/2002: o goleiro Francesco Toldo, titular da seleção italiana e ex-Fiorentina, e o meia português Sérgio Conceição, do Parma. O passe do goleiro foi vendido por US$ 25 milhões, aliviando a crise financeira pela qual passa o clube toscano. Pelo passe de Conceição, a Inter deu US$ 5 milhões mais o passe do goleiro francês Sebastien Frey. O clube milanês ainda procura um atacante para substituir o uruguaio Álvaro Recoba, suspenso por um ano por usar passaporte falso.