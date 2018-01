Inter contrata três e dispensa quatro Entra e sai na Inter de Limeira. A diretoria do time confirmou nesta segunda-feira a chegada de três reforços e a liberação de quatro jogadores. Chegaram: Milton do Ó, zagueiro que estava na Turquia; Duda, atacante revelado no Ituano e que estava no Boavista, de Portugal, e Alex, meia que estava na Grécia. Os quatro jogadores que deixaram o clube são: o meia Gil Baiano; o zagueiro Émerson, o atacante Sandro Oliveira e o meia Deivid.