Inter crê na torcida contra descenso Inter de Limeira e Matonense fazem neste sábado em Limeira um jogo decisivo. Após 14 jogos no Campeonato Paulista da Série A1, as duas equipes chegam ao final da primeira fase lutando para fugir do rebaixamento. A Inter precisa da vitória enquanto que para a Matonense só um ponto basta. Por jogar em casa, os jogadores e a comissão técnica apostam na presença e no apoio da torcida para vencer. A expectativa é que 15 mil torcedores compareçam ao estádio Major José Levy Sobrinho. "Contamos com a presença de todos aqueles que gostam da Inter. O apoio deles será fundamental", afirma o técnico Luiz Carlos Ferreira, que também confia na força de seus atacantes. Para isso, ele pode mandar a campo o time com três centroavantes. Sem Pintado, suspenso pelo segundo amarelo, Lica e Caio, contundidos, o treinador promove as entradas de Marcelo Heleno, Paulinho e Dudu, respectivamente. Na Matonense a situação é mais tranqüila, já que o time precisa conquistar apenas um ponto para escapar do rebaixamento. O técnico Fito Neves passou a semana treinando diversas opções táticas para o jogo, mas a tendência é que mantenha a base. "Tenho algumas opções e só vou definir mesmo momentos antes do jogo. Afinal, mesmo precisando de um ponto vamos jogar para vencer", afirma o treinador. O meia Lê tomou o segundo cartão amarelo e o único desfalque da equipe.