Inter dá a volta olímpica em Curitiba Mesmo derrotado pelo Coritiba por 1 a 0, neste domingo, em Curitiba, os jogadores do Internacional comemoraram e deram a volta olímpica no estádio Couto Pereira. Isso porque o time gaúcho acredita que, com a derrota do Corinthians para o Goiás por 3 a 2, o título do Campeonato Brasileiro tem que ir para Porto Alegre. Ao final da rodada, o Internacional ficou três pontos atrás do Corinthians (81 a 78) e com a disputa nas justiças desportiva e comum, em que a equipe paulista pode perder os quatro pontos conquistados em dois jogos remarcados por causa do escândalo da arbitragem, o time do Rio Grande do Sul entende que é o ?campeão brasileiro? de 2005.