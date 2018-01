Inter de Bebedouro desiste da Série A-3 A Internacional de Bebedouro está oficialmente fora da disputa do Campeonato Paulista da Série A-3, que tem início neste sábado. O presidente do time, José Gaudêncio confirmou que o time pediu licença da competição. Crise financeira e uma dívida de cerca de R$ 500 mil seriam os motivos da desistência. Uma proposta de parceria com o time quase salvou a disputa, mas faltaram verbas para alimentação e transporte. O presidente recorreu à prefeitura da cidade, mas o prefeito, Élio de Almeida Bastos (PMDB), optou por não auxiliar o clube. "Nós acertamos a parceria, mas eu fui na prefeitura nesta quarta-feira e o prefeito não liberou dinheiro para alimentação e transporte. Era o que faltava. Então, nós já enviamos o pedido de licença para a FPF", lamentou Gaudêncio. A Inter de Bebedouro poderá ser suspensa por até dois anos pela desistência do torneio. Caso queira retornar à ativa, o time terá que disputar a Série B, última divisão do futebol paulista. O time estrearia contra o Rio Claro, domingo cedo, em Bebedouro. Oficialmente, porém, a Federação Paulista ainda não considera a desistência do clube, nem cancelou seu primeiro jogo. A rodada inaugural começa sábado, às 16 horas, em Limeira, com o jogo entre Independente e Barretos. No domingo acontecem oito jogos. Confira: às 10 hs - XV de Jaú x Ferroviária; 11 hs - ECO-Osasco x São José; Primavera x Palmeiras-B; Taboão da Serra x ECUS; Mauaense x São Vicente; 15 hs - SEV x Monte Azul; Itararé x Grêmio Barueri; 16 hs - XV de Piracicaba x Jaboticabal.