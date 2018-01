Inter de Bebedouro fica no empate Depois de tanta chuva no mês de janeiro, Internacional e Sertãozinho empataram, por 1 a 1, nesta sexta-feira à tarde, em jogo do Campeonato Paulista da Série A3 transferido de quinta-feira devido o mau tempo. Mesmo com a volta do sol, o jogo acabou destruindo todo o gramado do estádio "Sócrates Stamato", em Bebedouro. O time visitante saiu na frente, aos 31 minutos, com Rodrigo Londrina. A Internacional empatou com William, aos 36 minutos da etapa final. Neste domingo, às 17 horas, as equipes voltam a campo pela terceira rodada. O Sertãozinho, com quatro pontos, joga novamente fora de casa, contra o Jaboticabal. A Internacional, com dois pontos, recebe o XV de Jaú.