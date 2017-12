Inter de Limeira apresenta 9 reforços A Inter de Limeira apresentou nesta quarta-feira 9 reforços para a disputa da Série A-1 do Campeonato Paulista de 2002. O técnico do time também já foi definido. Será Leandro Campos, que dirigiu o XV de Jaú na disputa da Copa do Interior, neste segundo semestre. Os contratados são: o goleiro Edervan, o zagueiro Ernani e o volante Fausto, do Guarani; o volante Chicão e o lateral-esquerdo Leandro Biela, do Botafogo-SP; o atacante Douglas, do América de São José do Rio Preto; o lateral-direito Airton, do Vila Nova-GO; o lateral-esquerdo Ronaldo, do Rio Branco de Andrada-MG; e o zagueiro Freitas, da Caldense. Além desse reforços, o elenco da Inter que disputou a Copa do Interior, em que a equipe foi eliminada ainda na primeira fase, será mantido.