Inter de Limeira busca duas vitórias A Inter de Limeira entra numa semana decisiva. Esta é a visão que todos no clube estão passando para o jogo de domingo contra o Rio Branco, pelo Campeonato Paulista da Série A1. Ocupando a última colocação com 14 pontos, o time, que caminhava para se assegurar na primeira divisão do futebol paulista, agora vê novamente o fantasma do rebaixamento rondando o clube. Para evitar que isso aconteça, a Inter precisa de qualquer maneira conquistar duas vitórias. "Se não quisermos depender de ninguém, temos que vencer os dois jogos. E temos time para isso", afirma o presidente Richard Drago. As palavras do presidente se refletem na cidade. A Inter de Limeira têm apresentado um bom futebol em todos os jogos que disputou, principalmente desde que o técnico Luiz Carlos Ferreira assumiu o comando do time há cinco rodadas, mas não consegue vencer. Seria falta de sorte? "Acho que sim. Mas não devemos levá-la em consideração", afirma o técnico Luiz Carlos Ferreira. Por sinal, o treinador também não culpa seus jogadores de ataque pela falta de gols da sua equipe. "As chances aparecem e apenas os gols não estão saindo. Uma pena, mas acontece. Temos que trabalhar para corrigir esses problemas", diz o treinador. Para isso, a comissão técnica deve levar os jogadores novamente para Araraquara. A viagem deve ser decidida nesta quarta-feira. Para o jogo de domingo, em Americana, o treinador não poderá contar com o zagueiro Marcelo Heleno e o volante Marquinhos, ambos suspensos pelo segundo cartão amarelo. Seus substitutos serão definidos durante a semana.