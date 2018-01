Inter de Limeira contrata Pintado A Internacional de Limeira acertou a contratação do experiente volante Pintado, bicampeão do mundo pelo São Paulo, para disputar o Campeonato Paulista. O presidente da Inter, Richard Drago, disse que o jogador se apresenta, no Limeirão, segunda-feira. O volante estava atuando pelo Democrata de Governador Valares, que disputa a primeira divisão mineira. Aos 35 anos, Pintado é dono do próprio passe, que foi alugado à Inter. Começou a carreira no São Paulo, mas algum tempo no ostracismo atuando pelo Bragantino. Ele ganhou notoriedade no time de Bragança, campeão paulista de 1990 e vice-campeão brasileiro de 1991. Depois voltou ao São Paulo, onde conquistou vários títulos importantes, entre eles o de bicampeão mundial interclubes. No exterior, atuou pelo Cruz Azul, do México, e Cerezo Osaka, do Japão. No Brasil, também passou por Santos, Portuguesa, América-MG e Atlético-MG. A semana no Limeirão foi de verdadeira corrida por jogadores. Com o fraco início no Paulista, com três derrotas e apenas um empate, a diretoria foi às compras. No começo da semana trouxe o lateral direito Vitor, ex-São Paulo, depois contratou o experiente meia Caio, ex-Grêmio, e o meia Marquinhos, do Figueirense-SC. A Inter entra em campo, neste domingo, contra o Mogi Mirim, em Mogi, pela quinta rodada do Paulista.