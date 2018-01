Inter de Limeira contrata Válber A Internacional de Limeira resolveu aumentar a experiência do seu elenco para a disputa do Campeonato Paulista. Para isso, a diretoria do clube anunciou nesta segunda-feira a contratação do zagueiro Válber, de 36 anos, campeão mundial pelo São Paulo e que atuou pelo Fluminense na temporada passada. Além dele, o clube de Limeira está tentando contratar o meia Mazinho, ex-Bragantino, Flamengo e Bayern Munique (ALE), e o atacante Evair, ex-Palmeiras e Vasco e que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Goiás.