Inter de Limeira dispensa 4 jogadores Enquanto os reforços chegam por uma porta do Limeirão, pela outra saem jogadores dispensados pela diretoria do clube, que está reformulando o elenco após o fraco desempenho nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Nesta terça-feira, quatro atletas deixaram a Inter: o atacante Alaor, o lateral-direito Marco Antonio e os volantes Silva Baiano e Everaldo. Além deles, mais dois ou três devem ser liberados até o final da semana. Apesar das dispensas, o time da Inter está cada vez mais forte. Os atletas recém-contratados já estão treinando e devem estrear diante do Guarani, sábado, em Limeira. O mais novo reforço é o experiente volante Pintado, de 35 anos, bicampeão mundial pelo São Paulo e que estava defendendo o Democrata de Governador Valadares-MG. Outro ex-são-paulino que chegou ao clube é o lateral-direito Vitor. Os meias Caio, ex-Grêmio, e Marquinhos, ex-Figueirense, também irão jogar na próxima rodada. ?Todos estão treinando e, mesmo fora de forma física ideal, devem jogar no próximo jogo?, confirmou o técnico Sérgio Ramirez, que ainda não venceu neste Paulistão. A Inter é lanterna do campeonato, com apenas dois pontos ganhos e buscará a primeira vitória diante do Guarani.