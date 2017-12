Inter de Limeira dispensa 4 jogadores A má fase da Internacional no Campeonato Paulista da Série A1, em que ocupa o antepenúltimo lugar, com apenas sete pontos ganhos, começa a fazer suas primeiras vítimas. Após reunião com a comissão técnica, a diretoria do time de Limeira anunciou as dispensas do atacante Gauchinho, do volante André Gheller e dos laterais Luciano e Rogerinho. O atacante Gauchinho chegou ao clube como a grande esperança para a temporada, mas jogou cinco vezes e não conseguiu marcar nenhum gol. O volante André Gheller, contratado junto ao Inter-RS, foi outro que jogou pouco: apenas três partidas. Mesmo com a saída dos quatro, a diretoria do clube anunciou que apenas dois novos jogadores deverão ser contratados. O time volta a campo nesta quarta-feira, no Limeirão, contra o Santo André, que é o líder isolado do Paulista.