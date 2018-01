Inter de Limeira é rebaixada para A-2 A Internacional de Limeira é o primeiro time a cair no Campeonato Paulista da Série A-1 de 2005. Neste domingo à tarde o time perdeu por 3 a 1 para o Rio Branco, no Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira (SP). Com essa derrota, a Inter continua com apenas nove pontos, com apenas dois jogos pela frente, podendo chegar no máximo 15, quantia insuficiente, uma vez que o time de Americana, o 17.º colocado, chegou aos 18 pontos. Em 2003, a Inter, campeã paulista de 1986 caiu para a Série A-2, voltando no ano seguinte. Agora, cai pela segunda vez consecutiva. Mesmo com a vitória, o Rio Branco chegou aos 18 pontos e encabeça as quatro posições de rebaixamento. O técnico Zé Teodoro promoveu uma mudança importante momentos antes da partida: sacou Marcos Paulo da lateral-esquerda para a entrada de Jorginho. O nervosismo nos jogadores da Inter, fruto da ameaça iminente de rebaixamento, ficou evidente em campo. Logo nos primeiros 10 minutos o zagueiro Valdir levou um cartão amarelo e os demais jogadores continuaram cometendo faltas violentas. Mesmo assim o time chegou mais ao ataque, para que se tenha uma idéia do baixo nível técnico da partida. O atacante Izaías desperdiçou pelo menos três bons lances de gols até os 20 minutos. Quatro minutos depois, o lateral Jorginho, do Rio Branco, invadiu a área e foi derrubado por Valdir, que apesar da entrada forte não recebeu o segundo cartão amarelo do árbitro Cléber Wellington Abade, que marcou pênalti. Fabiano Gadelha bateu aos 24 minutos e abriu o placar da partida. A Internacional continuou pressionando o adversário, mas a ineficiência do ataque tornou todo esforço em vão. No segundo tempo, logo aos 11 minutos, outro pênalti, desta vez para a Inter. Após ser derrubado por Éverton dentro da área, Izaías cobrou o pênalti e igualou o marcador. A pressão do time da casa continuou, assim como a ineficiência dos atacantes. O Rio Branco usou da cautela para vencer a partida. Em um contra-ataque rápido aos 29 minutos, Carabina cruzou para a área e Cristiano, livre de marcação, cabeceou para o gol. Para sacramentar a vitória, aos 42 minutos, Cristiano cruzou para a área e Gil Bala apareceu livre no meio, para marcar o terceiro gol. A Internacional volta a jogar no próximo domingo, quando enfrenta o União São João, novamente em Limeira, às 16 horas. Sua última partida será no dia 17 de abril, às 16 horas, contra o América, em São José do Rio Preto. O Rio Branco volta a jogar no dia 10, em Americana, contra o Palmeiras. Depois, encerra a participação na competição fora de casa, contra o Paulista, no dia 17 também às 16 horas. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Paulista 2005.