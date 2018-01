Inter de Limeira em estado de alerta Depois de duas rodadas sem vitória no Campeonato Paulista, o elenco da Inter de Limeira está em estado de alerta. Mas a apreensão pode aumentar, já que o seu desafio, nesta quinta-feira, às 20h30, será complicado. Trata-se do São Paulo, dentro do Morumbi. "O São Paulo é um dos melhores times do Brasil. Mas não vamos nos intimidar diante deles", avisou o técnico da Inter de Limeira, Alexandre Gama. Na preparação para o jogo, o treinador teve alguns problemas. O meia Alexandre Sales e o atacante Rafael Marques foram poupados dos últimos treinamentos. Ambos se queixaram de dores musculares. Em seus lugares, foram escalados Thiago e Gil Baiano, respectivamente. No entanto, apesar de terem sido poupados, Alexandre Gama acredita que Alexandre Sales e Rafael Marques poderão estar em campo. "Eles foram poupados por precaução, mas deverão começar jogando", confirmou o técnico.